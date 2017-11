Laura retourne sa chambre… et s'énerve !

La Voix a confié une mission exceptionnelle à Laura et Noré cette semaine : devenir les cancres du Campus et de piéger les Habitants. Tous les coups sont permis et les deux garnements s'amusent comme des petits fous à rendre les autres complètement dingos. Régulièrement, Noré et Laura renversent les chambres, cachent des affaires ou salent le café. Cette fois-ci, Laura profite d'être seule dans la chambre du haut pour mettre ses affaires par terre et s'énerver contre tout le monde !