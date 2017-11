Si comme le dit le dicton « Qui aime bien châtie bien », alors Laura aime énormément Alain. Les deux étudiants sont amateurs de vannes et de bons mots. Et vu le niveau des deux snipers, il faut parfois une bonne dose d'autodérision pour ne pas se vexer. Bien aidée par Benoît, qu'elle apprécie de plus en plus, Laura se moque gentiment de la double personnalité d'Alain : tantôt calme et moralisateur comme un moine bouddhiste, tantôt colérique et provocateur.