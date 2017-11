Laura se moque de Benoît et Charlène : « C'est pas Vacances Story ! »

Malgré les indices qui se multiplient sur son secret, Laura est d'un calme olympien. La jeune femme semble totalement insensible au stress et à la panique. Alors que tous les étudiants analysent ses indices dans l'espoir de trouver la moindre piste crédible sur son secret, Laura se moque d'eux. Et en particulier du couple Charlène et Benoît complètement perdu dans leurs recherches. « Ils sont nuls » rajoute même l'ange gardien Shirley !