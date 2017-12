Laura : "J'ai toujours été franche et loyale..."

C'est la dernière ligne droite... Dans un peu plus d'une heure, les votes seront clos et les jeux seront faits. Alors, il est temps pour Laura de faire un ultime discours pour faire le point sur cette formidable aventure et convaincre les téléspectateurs de voter pour elle, à quelques instants avant de quitter la Maison des Secrets... Se montrera-t-elle convaincante ? - Extrait de la finale de Secret Story 11, diffusée le jeudi 7 décembre 2017 à 21h00 sur NT1.