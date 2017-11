"Faux cul", "stratégie à la con"... Lynchage général contre Charlène et Benoît !

C'est décidément une Soirée Confidences spéciale Charlène et Benoît ! Et notre petit doigt nous dit que le couple se serait bien passé d'y participer... Après avoir été attaqués par Noré et Shirley, c'est l'ensemble de la Maison ou presque qui s'en prend à notre couple. On leur reproche d'être inexistants sur le Campus, de ne jamais buzzer ni enquêter, mais aussi de manquer de personnalité, et cerise sur le gâteau, d'être des traitres. Accusé de tous les maux de la Terre, le couple peine à se défendre correctement...