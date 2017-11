Laura et Noré : Mission cancres

Vous l'avez découvert il y a une semaine, Laura et Noré avaient pour mission de devenir les petits diablotins de la Maison et de piéger les Habitants tout au long de la semaine. Ces deux cancres ont malmené Charlène, Barbara et tous les autres : entre réveils en fanfare, tartes à la crème, croissants piégés au Tabasco ou encore lits imbibés d'eau, ils n'ont pas ménagé leurs camarades ! - Extrait de la demi-finale de Secret Story 11, diffusée le jeudi 30 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.