Laura et Marie : Deux têtes à clash !

Depuis le début de l'aventure Secret Story 11, Laura défend le secret "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me laisser entrer dans la Maison des Secrets". Cette meilleure amie, c'est Marie. Elle a fait son arrivée sur le Campus lors du dernier prime et a réservé son lot de surprises aux Habitants. La plus marquante d'entre elles : un clash retentissant avec Laura qui a conduit à l'exclusion de cette dernière. Tout ceci n'est qu'une supercherie et les Habitants sont sur le point de le découvrir ! - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le jeudi 9 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.