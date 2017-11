Nominations de la semaine : Un sas de billes

Toute cette semaine, nos dix Habitants s'affrontaient dans des épreuves physiques pour remporter des billes permettant de rendre son avis plus ou moins important en vue des nominations. A l'issue de chaque jeu, chaque candidat récolte un nombre de billes compris entre 1 et 20. Ces billes lui permettent de voter contre un candidat. Mieux il est classé dans l'épreuve, plus il a de billes, et donc plus il est influent. Chaque épreuve a permis de désigner un nominé : outre Jordan, nominé à vie, Shirley, Benjamin et Benoît sont les trois nominés de la semaine. Retour sur une semaine complètement folle ! - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le mercredi 1er novembre à 21h00 sur NT1.