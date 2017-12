Pour Makao et Shirley, l'heure du départ a sonné ! Après avoir fait leur retour dans la Maison des Secrets le temps de 24 heures à l'occasion de la semaine de la grande finale, ils doivent malheureusement prendre congé. Une nouvelle qui n'est pas du goût de Barbara et Laura qui sont prêtes à tout pour les voir rester. Et même à s'accrocher de tout leur poids aux jambes et bras de Makao ! Une séquence cocasse et inattendue !