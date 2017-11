Lors du prime, La Voix a réservé un cadeau empoisonné à Laura : l'entrée de sa meilleure amie. Cette arrivée imprévue pourrait-elle éveiller les soupçons et mettre en danger son secret ? De plus les deux copine sont en mission : Marie doit choisir d'affronter Laura dans le sas. Pour crédibiliser cette décision et éloigner les autres habitants de son secret, Laura simule un énorme clash avec Marie suite à un appel du téléphone rouge.