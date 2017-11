Marie – Laura : Le couple Marseillais a changé d'avis

Kamila et Noré s'offrent un dîner en tête à tête sur le campus. Un diner romantique sous la pluie Parisienne, pour nos deux Marseillais. Manque seulement un morceau "à l'ancienne" de Michel Sardou, pour parfaire le tableau selon Noré. Ce diner est l'occasion pour le couple de faire le point sur le choix de Marie. La jeune femme doit désigner l'étudiant qu'elle va affronter dans le sas mardi. Selon Noré, les favoris sont Benoît et Alain. De son côté, Kamila a changé d'avis sur Laura et Marie, elles ne se connaissaient pas avant.