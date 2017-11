Marie et Laura simulent un clash en plein tribunal !

Marie est appelée à convoquer tour à tour les Habitants en danger, susceptibles d'être face à elle dans le sas et donc de quitter le jeu. Après Noré, Charlène et Alain, c'est au tour de Laura d'être appelée à se défendre. Tous ignorent que Laura et Marie sont meilleures amies dans la vie. Pour poursuivre leur supercherie, Marie et Laura simulent un clash et entérinent leur inimitié. Le ton monte et les Habitants, qui observent depuis le salon, se délectent de ce spectacle.