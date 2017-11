Marjana et Naoel allument Laura !

Ambiance tendue hier soir entre Marjana et Naoel d'un côté et Laura de l'autre. A l'instar de Noré et Kamila, leurs sœurs n'ont pas leurs langues dans la poche et quand elles ont un trucs à dire, c'est avec franchise et sans détour. Alors que le repas n'a commencé que depuis quelques minutes, les deux sœurs critiquent ouvertement Laura, la qualifiant d'arrogante. Calme et respectueuse, Laura leur répond mais l'ambiance s'est soudainement tendue entre les convives.