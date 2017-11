Qui mérite le plus d'aller en finale ?

De manière inattendue, le téléphone sonne rouge en pleine soirée... La Voix est curieuse et souhaite sonder les Habitants : qui, selon eux, mérite le plus d'aller en finale ? Tour à tour, ils répondent à cette interrogation de La Voix. Il y a les modestes qui désignent leurs camarades et ceux qui pensent être eux-mêmes les plus méritants. Quel que soit leur choix, La Voix leur adresse toutes ses félicitations et d'ultimes encouragements à quelques heures de la grande demi-finale de Secret Story 11.