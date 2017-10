Mission des ex : Jordan, pris pour cible

La Voix a confié une mission exceptionnelle à Shirley et Barbara : elle doivent se faire passer pour des ex. Une mission périlleuse mais terriblement excitante. Surtout que les deux étudiantes ne sont pas vraiment copines depuis l'arrivée de Shirley sur le Campus des Secrets. Depuis le prime, Barbara et Jordan ont recollé les morceaux, la jeune femme en profite pour se jouer de lui et l'aiguiller vers la piste des ex. Surtout que Jordan est déterminé à buzzer cette semaine. Reste maintenant à faire le lien entre les deux étudiantes.