Mission Kiss : Les bourdes de Charlène

Charlène a reçu de la Voix une nouvelle mission. Et on dirait bien que le plus difficile n’est pas de l’honorer… mais de la comprendre ! Cette semaine sera particulièrement périlleuse pour Charlène et Benoît. Chaque jour, un signal sonore retentira dans la Maison... Ils auront alors une minute pour se rendre sur la croix rouge et y faire un bisou à l'abri des regards. S'ils échouent, un indice sera dévoilé sur le secret de Charlène. Mais la jeune étudiante multiplie les bourdes au grand dam de Benoît qui ne comprend plus rien…