Mission Kiss : Noré remet Shirley à sa place

Le ton monte entre Noré et Shirley. Le Marseillais n'apprécie pas le rôle de Shirley auprès de Charlène et Benoît pour la mission Kiss. Chaque jour, un signal sonore retentira dans la Maison... Ils auront alors une minute pour se rendre sur la croix rouge et y faire un bisou à l'abri des regards. Noré veut protéger Charlène et Benoît toute cette semaine sans l'intervention de Shirley qui n'aurait pas du être informé de cette mission. Excédé, le mari de Kamila ne met pas vraiment les formes pour recadrer la jeune femme.