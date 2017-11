Mission séparation : Charlène et Benoît acte 2

Après la scène de la fausse rupture et de la fausse révélation de la mission, surjouée et peu crédible, Charlène et Benoît doivent se reprendre qu'ils veulent réussir leur mission séparation. Après avoir élaboré une ébauche de stratégie dans la salle de bain, le couple ont une semaine pour renverser la tendance. Charlène croit bon de rejoindre Benoît et Alain dans la bibliothèque pour jouer une scène de thérapie de couple avec le bel hidalgo dans le rôle du médiateur. Et vogue la galère...