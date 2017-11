Mister Secret du 30 novembre 2017

Il a l'oeil partout, il voit tout, entend tout... Vous l'avez reconnu : c'est bel et bien Mister Secret ! Le petit oeil sur pattes continue, cette saison encore, d'espionner les candidats, jour et nuit, pour ne rien rater de leurs faits et gestes. L'occasion pour nous de découvrir Alain, Noré, Laura, Barbara, Charlène et Kamila dans des situations fictives, des images souvent drôles et toujours inédites. - Extrait de la demi-finale de Secret Story 11, diffusée le jeudi 30 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.