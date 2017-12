Ces moments qui ont marqué la saison 11 de Secret Story...

Depuis le 1er septembre, Noré, Laura, Charlène et Barbara ont créé de nombreux souvenirs sur le Campus des Secrets. Des bons et des moins bons... Ils y ont fait des rencontres étonnantes, et partageant des tranches de vie drôles, tendues ou surprenantes. Il est temps pour eux de revivre ces temps forts au travers des pièces de la Maison des Secrets. Ils sont invités à placer le portrait de chaque Habitant dans une pièce de la Maison en se remémorant un moment marquants en sa compagnie... - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le jeudi 7 décembre 2017 à 18h20 sur NT1.