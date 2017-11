Nominée et sans nouvelles de ses proches, Charlène craque !

En ce mardi soir, les Habitants continuent de recevoir la visite de leurs proches. Et alors que Charlène vient d'apprendre sa nomination, le coup de grâce va lui être apporté quand elle découvre que lors de sa possible dernière soirée sur le Campus, ce n'est pas elle mais bien Barbara qui va recevoir la visite d'un proche. Aussitôt, Charlène sombre dans la déprime et peine à interrompre le flot intarissable de larmes. Pour Barbara, en revanche, la perspective de la venue de son meilleur ami Alexis est synonyme de joie ultime ! La voilà excitée comme une puce !