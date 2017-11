Grosses tensions cette semaine entre les membres des « Eagles ». Lors du prime de mercredi, Charlène a découvert des images de Noré et Kamila la critiquant. De leur côté, ces derniers ont vu Charlène et Benoît tenter de quitter leur clan. Depuis leur relation s'est effritée et les tensions se sont multipliées entre les deux parties. A tel point que Charlène et Kamila ne se parlent presque plus. Noré et Benoît tentent de recoller les morceaux…