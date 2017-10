Noré et Alain : Retour sur un clash retentissant !

Entre Noré et Alain, il est temps d'enterrer la hache de guerre... Si, pour beaucoup, la Soirée Confidences est le moment idéal pour régler ses comptes, les deux amis préfèrent faire, tour à tour, leur mea culpa après l'incident survenu dimanche. A tour de rôle, ils prennent la parole à la barre et reviennent sur cette événement retentissant. Noré admet qu'il a des progrès à faire pour être moins impulsif et compte sur l'aide de Kamila pour y parvenir. "J'ai ma responsabilité dans ce qui est arrivé. Être un vrai mec, c'est essayer de prendre sur soi et ne pas arriver à ces extrêmes", conclut Alain avec sagesse.