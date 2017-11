Noré VS Alain : l'ultime dilemme pour la place en finale !

La Voix convoque les deux derniers habitants en lice pour obtenir une place en finale. Noré et Alain vont devoir faire face à un dilemme de taille pour gagner le fameux sésame. Ils vont en effet devoir prendre une décision capitale qui pourrait bouleverser à jamais la suite de leur aventure. Décideront-ils de protéger leur bien aimée ou joueront-ils avec le feu pour tenter de remporter ce duel et parvenir ainsi en finale ? Découvrez-le sans plus attendre !