Noré, Charlène, Laura... Tous à l'assaut du secret de Barbara !

Le secret de Barbara est le dernier qui demeure intégralement préservé après plus de 12 semaines de compétition et de chasse aux secrets. Laura enquête avec acharnement pour être celle qui aura le mérite de le découvrir. Alors qu'elle vient de faire croire à Barbara qu'elle avait mis la main sur son secret, elle révèle à Noré et Charlène qu'elle bluffe totalement. Ensemble, ils passent en revue tous les indices à leur disposition. Brainstorming !