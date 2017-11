Noré, sous le choc et en larmes après l'élimination de Kamila !

Kamila face à Charlène : ce sas ressemblait à un duel de David contre Goliath. Et pourtant, les fans de Charlène se sont manifestés massivement pour sauver leur protégée. C'est finalement la belle blonde originaire de Tours qui l'a emporté sur la jolie Marseillaise. Quelques instants après l'annonce du verdict, Noré fond en sanglots. En plus de la tristesse, le voilà gagné par la culpabilité, lui qui a volontairement accepté que son épouse soit soumise au vote du public. Il a joué avec le feu et doit aujourd'hui en assumer les conséquences...