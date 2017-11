Noré détient le secret exact de Laura !

A force d'enquêtes et d'acharnement, Noré trouvait en début de semaine la moitié du secret de Laura en proposant : "Je pense qu'elle a été choisie par le public pour intégrer Secret Story à la place de sa meilleure amie." Mais au cours d'une discussion avec Kamila et Vivian, sa pensée se précise... Et si sa meilleure amie s'était sacrifiée pour lui permettre de rentrer dans la Maison des Secrets ? Il l'ignore mais il vient alors de prononcer l'intitulé exact du secret de Laura... Une proposition qui, si elle était formulée au Confessionnal, pourrait lui rapporter plus de 20 000 euros supplémentaires !