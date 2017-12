Noré est le grand gagnant de Secret Story 11 !

Après 14 semaines de compétition, les quatre finalistes choisis par le public étaient Noré, Charlène, Barbara et Laura... A l'issue d'un prime time émouvant et riche en souvenirs, le public a rendu son verdict... C'est Noré qui triomphe de cette onzième saison de Secret Story. Il remporte la somme de 100 000 euros en plus de la validation de sa cagnotte personnelle ! - Extrait de la finale de Secret Story 11, diffusée le jeudi 7 décembre 2017 à 21h00 sur NT1.