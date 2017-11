Noré et Kamila, main dans la main en finale ?

Quelle journée pour Noré hier dans la Maison des Secrets ! Le jeune homme a validé le bon intitulé du secret de Laura, est toujours en lice pour la place en finale et a reçu les visites dans la soirée de Naoel, sa sœur et de sa belle sœur Marjana. Le couple marseillais est reboosté pour la dernière ligne droite du jeu. A quelques jours de la grande finale et avant la demi-finale de jeudi soir, en direct sur NT1, Noré et Kamila croient encore plus à leur rêve de vivre la finale main dans la main.