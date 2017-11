Noré : "Le mariage de Laura et Alain ? C'est faux à mort !"

La demande en mariage d'Alain à sa belle Laura ne ne convainc pas tout le monde dans la Maison des Secrets. Noré et Kamila qui connaissent le bonheur d'un mariage en sont persuadés : tout ceci n'est pas intense et n'a rien d'authentique. Les leaders du clan des Eagles en sont persuadés que cette demande en mariage n'a rien de sincère et qu'il s'agit d'une stratégie pour aller en finale... ou d'une mission ! - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mardi 21 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.