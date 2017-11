Le retour de Barbara ne finit pas de faire des vagues au sein du Campus. Des réactions en chaîne éclatent aux quatre coins de la maison. D'un côté Laura et Alain sont tout heureux du retour de leur amie et alliée alors que pour la chambre du bas c'est plutôt la soupe à la grimace. Noré est le plus virulent des quatre membres des Eagles. Sous les yeux étonnés de Vivian et Sarah, le Marseillais critique même férocement Barbara.