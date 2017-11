Noré, piégé par Kamila : Une histoire de fou !

Quelques heures après le prime et l'officialisation par La Voix de la fin de la mission embrouille qui liait Kamila à Sarah, il est temps pour Noré, qui est tombé tête la première dans le panneau, de débriefer cette semaine complètement folle. Il comprend que sa petite femme s'est jouée de lui et cela l'amuse beaucoup. Il lui demande, avec tendresse et amusement, plus de détails sur les tenants et les aboutissants de cette mission qui fut une franche réussite.