Cette semaine, Laura et Noré ont pour mission de devenir les cancres du Campus et de piéger les Habitants. Noré est à fond dans sa mission de bon matin. Après avoir demandé à Laura, sa complice, d'occuper les autres habitants, Noré se réfugie dans la chambre du bas pour cacher les affaires des filles et en particulier sa femme Kamila. Son lisseur, ses chaussures, ses produits de beauté… tout y passe. Pas certain que la jeune Marseillaise apprécie la blague.