Oserez-vous manger à la Cafétaria de La Voix ?

Mardi après-midi, après la fausse exclusion de Laura, les Habitants doivent impérativement reprendre des forces. Pour cela, La Voix a concocté un menu... très particulier ! On est très loin de la grande gastronomie. Kamila, Noré, Marie, Shirley, Charlène, Barbara, Benoît, Jordan et Alain étaient conviés à déguster des mets surprenants. Les deux étudiants les plus voraces pourront accéder au bus des secrets et ainsi décrocher un indice sur le secret d'un de leurs camarades...