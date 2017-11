En pleins doutes, Alain demande de l'aide à son frère

La Voix a réservé une énorme surprise pour nos habitants : toute la semaine leurs proches vont venir leur rendre visite et les soutenir en vue de la demi-finale. Hier soir, Davy, le frère d'Alain a rejoint la Maison des Secrets. Un soutien qui fait le plus grand bien à Alain alors que son couple avec Laura bat de l'aile depuis plusieurs jours. Les conseils de son frère lui sont d'un grand secours au moment où il n'arrive plus à communiquer sereinement avec celle qu'il aime encore.