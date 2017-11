Les premières impressions de Sarah et Vivian sur les étudiants

Pour la première fois depuis leur retour dans la Maison des Secrets, c'est la première fois que Sarah et Vivian se retrouvent pour faire un rapide debrieff et échanger leurs impressions sur les étudiants du Campus. Sarah affiche clairement avoir un coup de coeur pour la personnalité de Laura qu'elle aime beaucoup. De son côté Vivian assume être agréablement surpris par le couple Noré – Kamila. Ils émettent quand même quelques réserves sur le coté joueur de Charlène et Benoît.