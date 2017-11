Prime du 1 novembre 2017

Voir ou revoir le Prime hebdo de Secret Story 11 du 1 novembre 2017 en replay intégral, présenté par Christophe Beaugrand. Retour en images sur la dernière semaine des Habitants de la Maison des Secrets. Charlène et Benoit, qui sont en couple dans la vie, doivent cacher leur relation dans la Maison. Mais cette semaine, le duo a eu du mal à gérer la mission « Bisous », qui les obligeait à s’embrasser quotidiennement à la vue de tous. Le couple est plus en danger que jamais. De leur côté, Noré et Kamila les anges gardiens du couple depuis le début, ont fini par s’agacer de ces maladresses. Entre les deux couples, les liens semblent désormais se distendre et de nouvelles alliances se redessinent. La Voix pourrait bien leur proposer un dilemme qui les éloignera à jamais. Que vont-ils décider ? Ce soir, Laura, qui file le parfait amour avec Alain, prendra part à une incroyable supercherie. Mais elle ignore qu’elle devra composer avec une invitée inattendue ! Comment la belle brune va-t-elle réagir ? Cette semaine, Shirley et Barbara avaient pour mission de se faire passer pour des ex. Et Jordan est tombé dans le panneau. Mais comment réagira-t-il en découvrant que Barbara, qu’il croyait sincère, s’est à nouveau jouée de lui ? La soirée promet d’être riche en émotions car ce soir le campus fête Halloween. Citrouilles, esprits malveillants, clowns farceurs, dilemmes de l'horreur deviendront les pires cauchemars des Habitants. Alors oseront-ils affronter leurs peurs ? Et pour les nominés Shirley, Benjamin, Benoit et Jordan, cette nuit d’épouvante, risque d’avoir une issue tragique. Car l’un d’entre eux quittera définitivement l’aventure.