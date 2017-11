Prime du 16 novembre 2017

Voir ou revoir le Prime hebdo de Secret Story 11 du 16 novembre 2017 en replay intégral, présenté par Christophe Beaugrand. Retour en images sur la dernière semaine des Habitants de la Maison des Secrets. Depuis la semaine dernière, les habitants se sont regroupés en deux clans qui s’opposent. La chambre du haut composée de Laura, Barbara et Shirley et Alain fait face à celle du bas, réunissant les deux couples Kamila, Noré et Charlène, Benoit. Barbara et Shirley, victimes de la guerre des clans, se retrouvent en danger dans le sas. Pour Laura et Alain les tourtereaux, les choses se sont accélérées. Toute la semaine, le jeune homme avait pour mission de passer à la vitesse supérieure et d’aller jusqu’à demander Laura en mariage. Craignant de la brusquer, il n’a été des plus à l’aise. Mais il ignore que Laura a été mise au courant par La Voix, et qu’elle se joue de lui. Ce soir, cette mission pourrait bien prendre une autre tournure. Sur le campus, la chasse aux secrets ne faiblit pas, traquée depuis qu’elle possède la plus grosse cagnotte, tous les habitants veulent trouver le secret de Laura. Ce soir un dernier buzz pourrait mettre en danger son secret ! Enfin, cette semaine deux anciens candidats emblématiques des saisons précédentes, feront leur retour dans la maison. Et il y a fort à parier, qu’à quelques semaines de la finale, ces nouveaux visiteurs viennent tout chambouler ! Qui sont-ils et quelles sont leurs intentions ? Ce soir, c'est le Prime de tous les dangers et les habitants vont être confrontés aux terribles dilemmes préparés par la Voix… Et qui de Shirley ou Barbara quittera l'aventure ?