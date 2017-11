Prime du 23 novembre 2017

Voir ou revoir le Prime hebdo de Secret Story 11 du 23 novembre 2017 en replay intégral, présenté par Christophe Beaugrand. Retour en images sur la dernière semaine des Habitants de la Maison des Secrets. Depuis deux semaines, la maison est divisée en deux clans qui s’affrontent : la guerre fait rage entre les Tigers et les Eagles ! Barbara, Benoit et Charlène se retrouvent dans le sas, nominés par Laura et Noré, grâce à leur pouvoir de maîtres des nominations cette semaine offert par les anciens. Quel clan perdra l'un des siens ? Du côté de la chasse aux secrets, Laura, toujours en possession du sien, est désormais devenue la cible de tous les buzz. Noré a découvert une partie de son secret et les autres habitants la traque sans relâche, pour trouver l’autre moitié. Cependant un dernier buzz pourrait peut-être tout faire basculer ! Ce soir c’est le grand soir pour Laura et Alain qui vont célébrer leur « faux » mariage. Toute la semaine, ils se sont joués des habitants en organisant des préparatifs fictifs. La Voix, très joueuse, a décidé d’ajouter sa cerise sur le gâteau. Mais les invités de la noce n’imaginent surement pas ce qui les attend ! Aussi, d’anciens gagnants et finalistes emblématiques vont jouer les trouble-fête et tester les habitants. Qui est vraiment prêt à aller jusqu’au bout ? Coup de théâtre, buzz, et révélation. Cette soirée s’annonce riche en rebondissements. Et qui de Charlène, Benoît ou Barbara quittera l'aventure ?