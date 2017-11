Prime du 30 novembre 2017

Voir ou revoir le Prime hebdo de Secret Story 11 du 30 novembre 2017 en replay intégral, présenté par Christophe Beaugrand. Retour en images sur la dernière semaine des Habitants de la Maison des Secrets. Ce soir, c'est la grande demi-finale ! Après le départ de Benoît, Charlène, déterminée à se battre pour deux, s’est lancée dans une course effrénée vers la finale, aux côtés de ses camarades demi-finalistes. Quant à Noré, il a choisi d’envoyer sa belle dans le sas afin de protéger sa cagnotte et de s’assurer une place en finale. C'est finalement Kamila qui a été éliminée face à Charlène, laissant les habitants sous le choc. Cette semaine Barbara et Alain ont triomphé lors du Sexy Ménage 100% Ugly, remportant ainsi un indice sur le secret d’un habitant… qui s'est avéré être celui de Barbara ! Alain comprend que la belle blonde est liée à Bryan. Mais quel lien les unit ? Barbara et Alain sont les deux ultimes habitants toujours en possession de leur secret. Pour la dernière fois ce soir, les secrets seront mis en danger, seront-ils démasqués ? Après 13 semaines de jeu, les habitants vont découvrir comment le public les perçoit et certains pourraient bien être surpris. Ce soir, Barbara Laura, Charlène et Alain sont sur la sellette. Seuls trois d’entre eux rejoindront Noré en finale. Buzz, émotion, surprises, et ultime élimination en cette soirée de grande demi-finale ! Qui verra son aventure s’arrêter si proche du but ?