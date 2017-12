La Finale du 7 décembre 2017

Voir ou revoir le Prime hebdo de Secret Story 11 du 7 décembre 2017 en replay intégral, présenté par Christophe Beaugrand. Retour en images sur la dernière semaine des Habitants de la Maison des Secrets. Ce soir sur NT1, c'est la Grande Finale de Secret Story 11 ! Après 14 semaines de jeu, de stratégies, d’alliances, d’amour et d’amitié, l'aventure s’achève ce soir pour les quatre finalistes Barbara, Charlène, Laura et Noré qui reviendront sur leur parcours. 14 candidats au départ, tous venus d’horizons différents, intégraient la Maison des Secrets, mais au bout de 6 semaines d’aventure, l’arrivée de 3 nouveaux candidats est venue bouleverser l’équilibre du Campus. Pour la première fois en onze saisons, de nouveaux Habitants ont intégré l’émission en cours de jeu. Parmi ces 17 candidats, un seul d’entre eux sera le vainqueur de la saison 11, choisi par le public ! Pour cette soirée exceptionnelle, les anciens Habitants de cette saison poseront à chacun des questions pour savoir qui mérite de gagner cette 11ème saison. Cette année encore, La Maison des Secrets a abrité des révélations, des trahisons, des histoires de cœur et c’est avec émotion qu’elle refermera ses portes sur les derniers mots de la Voix… Placée sous le signe du jeu, du mystère, de l’amitié, de l’amour, qui de Barbara, Charlène, Laura ou Noré remportera la 11è saison de Secret Story et les 100 000€ ?