Prime du 9 novembre 2017

Voir ou revoir le Prime hebdo de Secret Story 11 du 9 novembre 2017 en replay intégral,présenté par Christophe Beaugrand. Retour en images sur la dernière semaine des Habitants de la Maison des Secrets. Jeudi dernier c'est Benjamin qui a quitté le Campus et une nouvelle Habitante a fait son entrée dans la Maison pour participer à une grande supercherie en duo... il s'agit de Marie, la meilleure amie de Laura. Ce soir, cette dernière, qui a été faussement écartée de la Maison, reviendra pour la grande révélation que tout le monde attend. Laura et Alain ont connu cette semaine leur première crise de couple. Comment réagira-il quand il découvrira que Laura n'a jamais quitté le jeu ? Benoit et Charlène ont été enfin démasqués mais oseront il accepter la mission inattendue que la voix leur proposera ce soir ? Pour la première fois dans l'histoire de Secret Story, deux candidats vont pouvoir s'enfuir de la maison. Que va-t-il se passer? Toutes ces réponses et bien plus, dans le prime de Secret Story.