Ce qu'il vous attend ce soir dans le Prime sur NT1 à 21h

Ce soir dans le Prime, fin de la supercherie : la mission de Laura et Marie, les deux meilleures amies, se termine enfin. Toute la semaine, elles étaient missionnées par la voix pour simuler la fausse exclusion de Laura. Mission réussie, tous les habitants n’y ont vu que du feu et pensent tous être à l’abri des nominations cette semaine. Mais ce qu’ils ignorent c’est que Laura faire un retour fracassant dans la Maison. Comment réagiront ils en la voyant réintégrer le Campus des Secrets ? La Voix, très joueuse cette semaine, leur a réservé d’autres surprises. Des nominations spéciales auront lieu en direct, lors du prime. Chaque étudiant devra tour à tour désigner un camarade à envoyer dans le Sas. Après une semaine de guerre entre clans du haut et du bas, ce soir préparez-vous à voir le vrai visage des habitants et la question est qui trahira les siens ? Laura héritera d’un pouvoir exceptionnel sur les nominations qui pourrait bien tout changer… Pour suivre en direct cette folle soirée, rendez-vous ce soir sur NT1 dès 21h !