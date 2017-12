La Quotidienne du 1 décembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 1 décembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Depuis hier soir, les 4 finalistes de cette 11e saison sont connus : Noré, Laura, Charlène et Barbara vont donc passer leur 14e et dernière semaine sur le Campus des Secrets. Et ils ne vont pas s’ennuyer parce la Voix leur réserve une grosse surprise ! C’est sous la neige que nos finalistes ont célébré leur victoire. Mais pour Laura, ce retour du sas est en demi-teinte : elle est à la fois heureuse de jouer la finale aux côtés de Barbara et triste d’avoir vu son Alain sortir. Pour Barbara, c’est aussi la tristesse… La mise à sac de sa cagnotte par Charlène lui reste un peu en travers de la gorge et elle compte bien avoir des explications !