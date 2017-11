La Quotidienne du 1er novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 1er novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. C’est la guerre des clans dans la Maison des Secrets ! D’un côté, le clan de la chambre du bas, composée de Jordan, Charlène, Benoit, Kamilla et Noré… A l’avantage d’être en surnombre et se sent capable de croquer leurs adversaires. Au premier étage, Laura, Alain et Barbara ont besoin d’une recette pour tenter de contrer leur infériorité numérique… Et cette situation pourrait bien servir les petits nouveaux Benjamin et Shirley, qui sont à couteaux tirés avec le clan d’en bas. L’ambiance ne va pas s’améliorer dans la Maison à l’annonce du nom du dernier nominé… Jordan ! Même la soirée Casino ne réconcilie pas les clans… Shirley, la petite nouvelle réalise qu’elle n’a pas misé sur le bon clan. Jordan pense que son ralliement à la chambre du bas n’est que du bluff et il n’a qu’une envie : mettre Shirley au tapis dans le Sas ! Nomination, trahison, clash… entre les nouveaux et les anciens, rien ne va plus !