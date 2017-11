La Quotidienne du 10 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 10 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Ce soir dans la quotidienne, le Campus des Secrets est divisé en DEUX clans ! La maison ne compte plus que 8 habitants, après le départ de Jordan lors du Prime. Laura, plus conquérante que jamais, a fait son grand retour dans la maison et Shirley a déménagé pour la chambre du haut. Les cartes sont redistribuées et la Voix l’a bien compris ! Toute la semaine, la chambre du haut et la chambre du bas se feront face dans des épreuves collectives… Chefs d’équipe, codes de conduite, cris de ralliement… La guerre est déclarée ! Au milieu de tout ça, Charlène et Benoit ont pour mission de faire croire qu’ils se séparent. Très vite, le couple met en place une stratégie, mais encore faut-il avoir la bonne ! Dans la chambre du haut, Laura et Alain, les inséparables, parlent aussi stratégie. Entre deux bisous, les langues se délient !