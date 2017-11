La Quotidienne du 13 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 13 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Ce soir dans la quotidienne, les secrets sont en dangers ! Suite à un indice révélé sur Laura, les cervelles de la Maison sont en ébullition mais c’est Barbara qui trouve en premier le chemin du buzzer. Côté mission, Alain continue son périple : faire une fausse demande en mariage à Laura. Mais pour être crédible, il doit convaincre d’abord les habitants… La mission rupture de Charlène et Benoit est devenue un gag permanent, quand ils se mettent à jouer leur tragédie, toute la maison s’écroule de rire ! Et pour Charlène tout va mal ! S’il y a deux candidates qui ne rigolent pas aujourd’hui c’est bien elle et Shirley. Victimes de la guerre des clans, elles se retrouvent déjà nominées…