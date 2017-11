La Quotidienne du 14 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 14 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Ce soir dans la quotidienne c’est mardi et c’est la chasse aux secrets est reparti ! Hier, Barbara a buzzé et l’heure de la révélation a sonné ! Mais ce n’est pas fini, Noré buzze aussi, alors le secret de Laura va-t-il résister ? En tout cas du côté de Laura, aucune émotion ne filtre… Jusqu’à ce que Benoît et Charlène rentrent en jeu. Là c’est le fou rire pour tout le monde. Le couple poursuit sa mission rupture mais ils ont toujours du mal à duper les étudiants du campus. Mais une chose est sûre, la guerre des clans est totale dans la Maison des Secrets. Entre une soirée confidences sous haute tension et un jeu qui va tout retourner, la Voix a gâté nos habitants ! Cerise sur le gâteau, la Voix offre également la possibilité à certains habitants de parler à leurs proches. Seulement chaque minute coûte 5.000€ au clan adversaire. Alors qui seront les plus bavards ? Dans la chambre du haut, c’est une salle, deux ambiances… Love pour Alain et Laura, nominations pour Shirley et Barbara. Mais attention les deux filles peuvent encore échapper au Sas puisque la voix a prévu une ultime épreuve collective demain qui déterminera les nominations définitives…