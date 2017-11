La Quotidienne du 15 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 15 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Ce soir dans la quotidienne, un vent de contestation souffle sur la Maison des Secrets… Les habitants ne supportent plus les tentatives de plus en plus ratées de Benoît et Charlène pour faire croire à leur rupture ! C’est sous la houlette de Noré Guevarra, que nait le mouvement de libération de cette mission. Et lui, sa mission c’est de porter ses revendications jusqu’à l’autorité suprême : La Voix ! Après cette courte trêve entre les Eagles et les Tigers, la guerre des clans reprend de plus belle sur le Campus. Barbara et Shirley sont nominées et il ne reste qu’une épreuve pour tenter d’échapper au Sas… Le moral des Tigers est en baisse et la tension dans la Maison est hausse ! La trêve n’aura donc été que de courte durée. C’est un combat d’arithmétique qui va opposer les deux clans. Alain, lui, est toujours à fond dans sa mission mariage avec Laura, et il a les nerfs à fleur de peau ! Quelle sera la réponse de Laura ? Réponse ce soir !