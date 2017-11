La Quotidienne du 16 novembre 2017

Voir ou revoir La Quotidienne de Secret Story 11 du 16 novembre 2017 en replay intégral présentée par Christophe Beaugrand en direct et en public. Retour en images sur les dernières actualités des Habitants de la Maison des Secrets. Ce soir dans la quotidienne, Alain a réussi sa mission « demande en mariage » au-delà de ses espérances…. Mais depuis que Laura a accepté d’être sa fiancée, des ailes dans le dos lui ont poussé. Seulement son secret est toujours en danger ! Noré l’a buzzé et c’est l’heure de la révélation… Décidemment c’est pas leur semaine aux Tigers, et le moral est au plus bas dans la chambre du haut. Ce énième coup dans l’eau va mettre le feu aux poudres entre les clans ! Noré et Kamila, sans doute un peu vexés de s’être encore trompés sur le Secret de Laura accuse Barbara d’anti-jeu. Bonjour l’ambiance ! Pour tenter d’apaiser les tensions qui règnent sur le Campus la Voix organise un petit théâtre de marionnettes pour permettre aux habitants de régler leurs comptes dans la joie et la bonne humeur… Et ça marche !